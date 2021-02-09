Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина нуждается в новой судебной реформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая, наконец, начнет нас двигать в правильную сторону", - отметил нардеп.

Корниенко отметил, что в планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине.

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