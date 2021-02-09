Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным статистического ведомства, 12-месячная инфляция ускорилась по сравнению с декабрем, когда она составила 5,0%.
Продукты питания в Украине январь подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,4%, овощи - на 6,5%, сахар - на 3,6%, подсолнечное масло - на 2,9%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 4,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0% (в том числе электроэнергия на 36,6%).
Предметы домашнего обихода и бытовая техника - без изменений, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 1,0%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,3%.