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Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат

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Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат
Потребительские цены в Украине в январе 2021 года по сравнению декабрем выросли на 1,3%. За последний год цены выросли на 6,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, 12-месячная инфляция ускорилась по сравнению с декабрем, когда она составила 5,0%.

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Продукты питания в Украине январь подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,4%, овощи - на 6,5%, сахар - на 3,6%, подсолнечное масло - на 2,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 4,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0% (в том числе электроэнергия на 36,6%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника - без изменений, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 1,0%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,3%.

Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат 01
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат 02
Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат 03

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  • Frol Fedoroff
    Потребление - все в плюсах, кроме одежды и обуви Инфляция в Украине резко ускорилась до 6,1%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3295 О чем это говорит? Что основная масса денег украинцев уходит на коммуналку и еду. Скоро при такой власти будем ходить в рубище и самодельных тапках из покрышек
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  • Гундяй Крестовоздвиженский
    тю, такий президент в нас, такий уряд - і чого це вона?
  • Иван Петрович Сидоров
    Инфляция в Украине резко ускорилась/ Логично. Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
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