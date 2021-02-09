Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос. ИНФОГРАФИКА

69% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической службой "Центр Разумкова" с 29 января по 3 февраля 2021 года, только 2% опрошенных оценили экономическую ситуацию в стране как "хорошую" или "очень хорошую", а 26% — как "не плохую и не хорошую".

Уровень благосостояния своей семьи как "не плохой и не хороший" оценивает 46% украинцев, и лишь 7% — как "хороший" или "очень хороший".

Менее 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, тогда как практически 70% придерживаются мнения, что направление неправильное.

Люди не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 7% респондентов считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему.

Как отмечают социологи, украинцы заметно чаще стали ожидать в ближайшие месяцы ухудшения ситуации: 32% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 48% и 53% не ожидают изменений в этих сферах).

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В то же время ожидания изменений в экономической сфере являются менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидал 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи — 32%).

16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть нынешние проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% — что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, а 20% — что не способна их преодолеть.

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Опрос был проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.