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Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук

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Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук
Вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас работаем над вторым пакетом законопроектов о народовластии, где будет закон о местных референдумах. Но, формируя предмет этого закона, мы никоим образом не включаем решения, которые каким-то образом влияют на права человека. А как раз вопросы, связанные с противоэпидемиологическими мерами и тому подобное - это вещи, которые влияют на жизнь, здоровье, безопасность человека. Поэтому они не могут быть предметом местного референдума и даже всеукраинского референдума. Потому что здесь на другой чаше весов лежит жизнь и здоровье гражданина", - отметил Стефанчук.

По словам вице-спикера, вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.

"На местные референдумы мы можем выносить только вопросы, связанные с административно-хозяйственными функциями соответствующих территориальных громад", - сказал Стефанчук

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Почему? Если 73 % хотят отмены карантина, то почему бы и нет? Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9893
  • Олег Грель 78632cbc
    Да мы в курсе что вас ковидная мафия крепко за яйца держит. Ни война, ни другие проблемы вас не беспокоят кроме ковидошизы. Ущербы.
  • Підлога Маккартні
    не так страшен чорт как его малюют, ведь настоящая пандемия это когда трупы на улицах валяются и их некому убирать. Да, вирус есть, но он не страшнее инфаркта или инсульта, или онкологии...
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