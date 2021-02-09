Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук

Вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас работаем над вторым пакетом законопроектов о народовластии, где будет закон о местных референдумах. Но, формируя предмет этого закона, мы никоим образом не включаем решения, которые каким-то образом влияют на права человека. А как раз вопросы, связанные с противоэпидемиологическими мерами и тому подобное - это вещи, которые влияют на жизнь, здоровье, безопасность человека. Поэтому они не могут быть предметом местного референдума и даже всеукраинского референдума. Потому что здесь на другой чаше весов лежит жизнь и здоровье гражданина", - отметил Стефанчук.

По словам вице-спикера, вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.

"На местные референдумы мы можем выносить только вопросы, связанные с административно-хозяйственными функциями соответствующих территориальных громад", - сказал Стефанчук

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