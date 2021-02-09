Шмыгаль с делегацией правительства прибыл в Брюссель

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля начала рабочий визит в Брюссель.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Брюсселе должна состояться встреча членов украинского правительства с руководством Европейского Союза и НАТО. Уже в ближайшее время начнется встреча премьера с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, а затем - с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Представители КМУ примут участие в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщалось, седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 11 февраля в Брюсселе.

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