Суд обязал водителя съемочной группы "Схем" выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач

Суд обязал водителей программы"Схемы" Радио Свобода выплатить Андрею Портнову, опубликовавшему ранее их персональные данные, 110 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

Он опубликовал скриншот поста экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова, в котором он сообщает, что суд присудил сотрудникам "Радио Свобода" выплатить Портнову 57,5 и 52,5 тыс. грн.

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"Сначала Портнов опубликовал личные данные водителей нашей программы. А теперь получить 110 000 гривен от тех же водителей программы. А вы говорите ничего не меняется в нашем правовом государстве", - заявил Ткач.





Ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.