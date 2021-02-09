Суд обязал водителя съемочной группы "Схем" выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Михаил Ткач.
Он опубликовал скриншот поста экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова, в котором он сообщает, что суд присудил сотрудникам "Радио Свобода" выплатить Портнову 57,5 и 52,5 тыс. грн.
"Сначала Портнов опубликовал личные данные водителей нашей программы. А теперь получить 110 000 гривен от тех же водителей программы. А вы говорите ничего не меняется в нашем правовом государстве", - заявил Ткач.
Ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.