Изменения в ВНО сейчас рассматриваются только в контексте ситуации с коронавирусом, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что на данный момент изменения во внешнем независимом оценивании (ВНО) рассматриваются лишь в контексте эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас год пандемии. ВНО было, есть и будет основным инструментом выравнивания возможностей по вступлению выпускников учреждений общего среднего образования в учреждения высшего образования. Были некоторые дискуссии, но на сегодня они остались только в плоскости организации ВНО на 2021 год. В зависимости от развития ситуации с эпидемиологической ситуацией мы должны понимать, каким образом выпускники будут сдавать ВНО", - сказал Шкарлет.

По словам министра, на заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций обсуждается четыре варианта развития событий по ВНО в зависимости от развития ситуации с пандемией.

"Пока каких-либо существенных изменений в процессе формирования ни в отношении заочников, ни в отношении других категорий пока не предусматривается, исключительно в границах эпидемиологической ситуации и развития пандемии", - подчеркнул Шкарлет.

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В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция "Слуга народа") заявил, что какой именно вариант ВНО в зависимости от эпидемиологической ситуации будет реализован в Украине, станет известно во второй половине марта.

"Но это не будет касаться ВНО в части вступления в учреждения высшего образования, будет рассматриваться только вопрос прохождения государственной итоговой аттестации в формате ВНО", - подчеркнул он.

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Напоминаем, ранее Шкарлет заявлял, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускал его трансформацию, а также заявлял, что ВНО не может быть единственным инструментом вступления в вузы, поскольку это нивелирует роль школы. Также министр допускал отмену ВНО для заочной формы обучения.