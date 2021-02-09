Австрийский Тироль закрывают на 10 дней из-за крупнейшей вспышки южноафриканского штамма COVID-19

В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина,

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Оба штамма считаются более заразными, чем первоначальный. Но вариант из Южной Африки представляет собой особую угрозу, поскольку вакцина AstraZeneca оказывает на него куда меньшее влияние, чем остальные. Именно эту вакцину в основном заказала Австрия.

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Ввиду того, что в Тироле зафиксировано около 400 случаев мутации нового вируса, правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Если нужно выехать из региона, то с собой необходимо будет иметь отрицательный тест на COVID, сданный не ранее чем за двое суток до выезда.

"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.

До этого британский и южноафриканский штаммы COVID обнаружили еще в 18 странах.