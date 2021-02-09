Ряд населенных пунктов Донетчины остается без электричества, отопления и водоснабжения из-за оккупантов, - СЦКК
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на данные СЦКК.
"На сегодня, из-за отсутствия гарантий безопасности на 6 критических объектах гражданской инфраструктуры, предприятия не могут осуществить аварийно-восстановительные работы по электроснабжению в населенных пунктах Богдановка и Опытное Донецкой области, возобновить газоснабжение городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области и обеспечить аварийный ремонт водопроводов для бесперебойной подачи питьевой воды в населенных пунктах Майорск, Зайцево, Торецк Донецкой области", - говорится в сообщении.
Заявки на получение гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на данных объектах украинской стороной СЦКК направлены в конце января, но до сих пор ответ не получен.
Вооруженные формирования РФ и ее наемники продолжают избирательно рассматривать обращения СММ ОБСЕ, прибегают к откровенным манипуляциям, политическому торгу и под надуманными предлогами задерживают процесс предоставления гарантий безопасности и обеспечения нормальных условий жизни гражданского населения.
Украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к СММ ОБСЕ с просьбой помочь в получении гарантий безопасности от представительства оккупационных войск, хотя бы на тех объектах гражданской инфраструктуры, которые требуют немедленного ремонта. Впрочем, усилия, предпринимаемые СММ ОБСЕ, остаются тщетными.