НАБУ начало расследование в отношении передачи "Нафтогазом" 305 млн кубометров газа фиктивной фирме

Детектив НАБУ внес в ЕРДР сведения о начале досудебного расследования о заключении мирового соглашения по передаче 305 млн кубометров газа от дочерней компании "Нафтогаза" фиктивной фирме

Об этом сообщается в письме от НАБУ к журналистке программы "Шустров LIVE " на телеканале "Эспрессо".

На судебном заседании 27 января 2021 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу руководителя редакции программы журналистских расследований "Шустров LIVE" относительно бездеятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении в результате заключения мирового соглашения о передаче газа от "Укртрансгаза" к фирме с признаками фиктивности "Профи Газ".

При таких обстоятельствах, указывается в письме, детективом НАБУ в ЕРДР внесены сведения о начале досудебного расследования в уголовном производстве №52021000000000057 от 02.02.202, согласно заявлению журналистов от 15.01.2021, где указывается о фактах возможных противоправных действий со стороны должностных лиц НАК " Нафтогаз Украины "и АО" Укртрансгаз ".

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления определена по признакам ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.







В обращении журналистов говорится, что 13 ноября 2020 года Хозяйственный суд Киева утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами ЗАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовой компанией Фин-Инвест" и ООО "Профи Газ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа.

Несколько ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев лично подписал решение, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".

В ходе подготовки сюжета журналисты выяснили, что фирма "Профи Газ", которая в итоге получила топливо от "Нафтогаза", является полностью фиктивной компанией.

За короткое время в "Профи Газ" прошел ряд изменений владельцев и директоров, уставный капитал фирмы составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого в качестве примера фиктивного бенефициара.

Единственный "владелец" и "директор" "Профи Газ" на момент заключения мирового сделок была не в курсе, что она "владеет" фирмой, через которую стала долларовым мультимиллионером (стоимость переданного от "Нафтогаза" топлива составляет ~ 85500000 долларов США ). По крайней мере в телефонном разговоре она заявила, что не знает об этом, указывается в обращении журналистов в НАБУ.

Сама же история со спорным газом тянется 20 лет, как компания "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгаза" 418 млн куб м газа для поставки своим потребителям. "Укртрансгаз" не выполнил обязательства и 305 млн куб м исчезли в газотранспортной системе. Решением арбитражного суда города Киева по "Укрэнергосбыт" признано право собственности на газ. "Укртрансгаз" обязан был поставить его потребителям "Укрэнергосбыта". Выполнение этого решения блокировалось "Нафтогазом" и его дочерней компанией "Укртрансгаз" в течение 20-ти лет.

О ценный ресурс вспомнили снова в 2018 г., когда компанию "Укрэнергосбыт" захватили рейдеры. В июле 2018 "Укрэнергосбыт" якобы отказывается от газа и передает право требования долга третьему лицу - такой себе "Финансовой компании" Фин-Инвест "." Фин-Инвест "получил решение суда, которым изменили требование взыскания газа по требованию получения денег. И даже смог взыскать с "Укртрансгаза" 226 млн грн.

Сначала "Укртрансгаз" отдавать многомиллионный долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ГБР и НАБУ с просьбой не допустить завладения средствами акционерного общества в размере 2,3 миллиарда гривен. Решение Арбитражного суда "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" расценивали как неправомерное, а "совместные действия двух частных компаний - такими, которые могут иметь признаки мошенничества".

Однако, позиция "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" резко изменилась. "Укртрансгаз" решил не оспаривать в суде действия "Фин-Инвеста". А как только в схеме появляется некая ООО "Профи Газ", которая ранее никогда не фигурировала в отношениях сторон, "Укртрансгаз" идет на "мировое соглашение", и передает 305 млн кубометров газа этой фиктивной фирмы.