Трое сотрудников ГСЧС фальсифицировали отчетность о тушении пожаров на Луганщине, - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали. Для искажения статистических показателей работники подразделений ГУ ГСЧС в Луганской области через некоторое время после пожара составили акты о пожаре.

В ходе досудебного расследования следователями ГБР установлено, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, якобы привлеченных к работе.

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ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, в июле 2020 года в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.