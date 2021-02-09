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Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности, - Ляшко

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Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда вернут адаптивный формат карантина. Адаптивный карантин введут или в середине, или в конце февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Ляшко заявил на форуме "Украина 30".

По словам Ляшко, пока нет точной даты возвращения к адаптивному карантину.

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор - зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля", - отметил главный санврач.

Ляшко рассказал, что Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.

"Они (регионы. - Ред.) будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры", - объяснил главный санитарный врач.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как только эта хрень закончиться (чисто теоретически...когда то ж оно закончиться)))) все сразу забудут и про степашку и про ляшко... поэтому тольк в данный момент у них есть возможность научно необоснованных "издевательств" (маскируя их под карантин ...типа интеллектуальный)))
  • kuba
    вакцинировать ума нема ... зато разделить - це будь ласка
  • Меркава
    Шоб это узнать, нужно сначала принять крещение, ой - вакцинирование. Неверующие, как обычно попадут в чистилище, или куда они там попадают.
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