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Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ

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Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила скрытое гражданство РФ у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии. Это подразделение регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Киева, который до 2016 года проживал на временно оккупированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ.

По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно оккупированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

Мероприятия по предотвращению противоправных действий в ущерб государственной безопасности Украины, в частности утечки служебной информации в оборонной сфере, проводились совместно с командованием Национальной гвардии.

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Топ комментарии

  • belge
    Подвиг, сука. Курам на смех. В СБУ, небось, вся верхушка с российскими паспортами. Вот их, как-то не замечают. Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7757
  • Костянтин Болтівець
    а чого колабораціоністам боятись ? відповідальності немає , тут не проліз , піде в СБУ чи мусарню .
  • VPYL
    Я, мабуть, вже впадаю в дитинство.,. бо почав дивуватися. Бо я дивувався багатьом речам лише в дитинстві. Але зі зростом освіти, набуття досвіду, аналізу суспільних процесів - почав знаходити у всіх подіях логіку і відповідність.... причинно-наслідкові зв'язки.

    Останні тридцять років мене ніщо не могло здивувати в діях політичних фігур, окрім... їх самозречення від влади.

    Дивуюсь тим, що суспільство, після санкцій ЗЕ до медведчуківських каналів... охватила ейфорія ніби-то ЗЕ, нарешті, став патріотом, тому й став турбуватися ЗА НАЦБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ...

    Спробую розчарувати суспільство...

    Вірний та потрібний, але надто запізнілий крок - застосування санкцій до проросійських телеканалів - був запроваджений не в результаті турботи ЗЕ про нацбезпеку України, а в результаті панічної "турботи" про стрімке падіння власного рейтингу ЗЕ, який нещадно "палили" медведчуківські телеканали. В цьому кроці ЗЕ -лише його шкурні інтереси! Які лише рикошетом співпали з інтересами держави

    Бо якщо б дійсно -з турботою про нацбезпеку... і саме нацбезпеку України, то ЗЕ мав би негайно та грунтовно почистити своє особисте, міністерське, депутатське оточення , вертикаль влади, всі (чи більшість) гілки влади від агентів кремля, від антиукраїнців, від корупціонерів , а більшість з них - посадити! І негайно призначити на їх місце порядних, професійних патріотів. Чи хоча б зробити бодай один, а ліпше -кілька кроків в цьому напрямку

    Але ж цього й досі не сталося ( я спеціально почекав тиждень)- ні звільнень іноагентів ворожої держави, ні їх арештів, ні призначень патріотів. Ні на одній посаді. А пройшло вже цілих сім днів... під час війни -це вічність!

    Людині зі здоровим глуздом уявити, допустити неможливо , щоб під час війни, керівництво держави (причому -любої держави) взнало, що державні органи очолюють зрадники, чи вороги, криміналітет і вичікувало цілий тиждень... хоча б... з їх відстороненням від посад, якщо не арештувало...

    А у нас - суспільство купилося лише на одну подію = на санкції проти телеканалів ...і вмить стало вважати, що ЗЕ НАРЕШТІ і дійсно почав думати про нацбезпеку України... чи чудодійно перевтілився в відданого Україні патріота...
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