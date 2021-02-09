Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что житель Киева, который до 2016 года проживал на временно оккупированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ.
По данным военной контрразведки СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно оккупированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.
Мероприятия по предотвращению противоправных действий в ущерб государственной безопасности Украины, в частности утечки служебной информации в оборонной сфере, проводились совместно с командованием Национальной гвардии.