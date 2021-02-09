Украинский институт будущего назначит стипендию им. Сергея Нижнего для слушателей онлайн-курса Школы государственной политики им. Ли Куан Ю
Об этом сообщает Украинский институт будущего, информирует Цензор.НЕТ.
"В январе 2021 этот мир покинул юрист Сергей Нижний, вдохновитель кадровых проектов, профессионал, который хотел перемен в стране и выступал за подготовку специалистов в государственном правлении. Поэтому команда UIF решила продолжать воплощать цель господина Сергея и подарить обучение десяти слушателям курсов Школы государственной политики им. Ли Куан Ю и, таким образом, подарить возможность получить образование мирового уровня тем, кто действительно этого достоин", - сказано в сообщении.
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Стипендию могут получить частные лица, которые отвечают следующим критериям:
- Имеют полное высшее образование;
- Ведут активную общественно-политическую деятельность;
- Работают или работали на государственной службе;
- Принимали участие в боевых действиях на Донбассе.
Для участия в конкурсе на получение стипендии нужно прислать мотивационное письмо на адрес [email protected]
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Школа государственной политики Ли Куан Ю - онлайн-курсы, на которых можно получить образование мирового уровня в государственном управлении.
Перевод курсов на украинский язык обеспечил Украинский институт будущего.
Следующая очередь обучения в Школе стартует 5 марта.
Сергей Нижний - украинский юрист и общественный деятель, один из лучших юридических советников национального бизнеса и иностранных инвесторов. Нижний скончался 14 января после тяжелой болезни.