Украинский институт будущего назначит стипендию им. Сергея Нижнего для слушателей онлайн-курса Школы государственной политики им. Ли Куан Ю

Десятеро слушателей онлайн-курса Школы государственной политики им. Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура получат стипендию имени юриста Сергея Нижнего.

Об этом сообщает Украинский институт будущего, информирует Цензор.НЕТ.

"В январе 2021 этот мир покинул юрист Сергей Нижний, вдохновитель кадровых проектов, профессионал, который хотел перемен в стране и выступал за подготовку специалистов в государственном правлении. Поэтому команда UIF решила продолжать воплощать цель господина Сергея и подарить обучение десяти слушателям курсов Школы государственной политики им. Ли Куан Ю и, таким образом, подарить возможность получить образование мирового уровня тем, кто действительно этого достоин", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский институт будущего запускает проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю"

Стипендию могут получить частные лица, которые отвечают следующим критериям:

Имеют полное высшее образование; Ведут активную общественно-политическую деятельность; Работают или работали на государственной службе; Принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Для участия в конкурсе на получение стипендии нужно прислать мотивационное письмо на адрес [email protected]

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук о смерти входившего в ближайшее окружение Зеленского юриста Нижнего: "Ушел из жизни человек, которого я считал самым адекватным среди тех, кого я знал"

Школа государственной политики Ли Куан Ю - онлайн-курсы, на которых можно получить образование мирового уровня в государственном управлении.

Перевод курсов на украинский язык обеспечил Украинский институт будущего.

Следующая очередь обучения в Школе стартует 5 марта.

Сергей Нижний - украинский юрист и общественный деятель, один из лучших юридических советников национального бизнеса и иностранных инвесторов. Нижний скончался 14 января после тяжелой болезни.