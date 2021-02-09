Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву

Группа европейских парламентариев призвала главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля уйти в отставку после "унизительного" визита в Москву, который нанес "серьезный ущерб репутации Европейского Союза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

Отмечается, что письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен подписали более чем 80 депутатов Европарламента.

По их словам, во время визита в Москву "Боррелю многократно не удавалось защитить интересы ЕС".

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если Борелль не уйдет в отставку по собственному желанию", 0 говорится в письме, которое есть в распоряжении издания.

По словам депутатов, высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности должен был незамедлительно прекратить поездку, как только он узнал о высылке европейских дипломатов из Москвы.

Как сообщалось, 5 февраля Жозеп Боррель прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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