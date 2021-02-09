Дело Штепы слушают в Харькове

В Орджоникидзевском районном суде Харькова началось рассмотрение дела против бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме и терроризме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Прокурор Александр Чекин зачитал обвинительный акт. По версии следствия, в 2014 году Штепа, которая в то время занимала должность городского головы Славянска, вопреки присяге, "действовала в интересах террористических организаций, которые пытались свергнуть государственный строй и нарушить территориальную целостность Украины". Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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"Будучи представителем власти, Штепа совершила ряд уголовных преступлений ... Штепе было известно, что на территории Донецкой области создана террористическая организация - так называемая "ДНР", - зачитал прокурор.

Также в обвинительном акте указано, что по версии следствия, Неля Штепа организовала соцопрос среди жителей Славянска по вопросу федерализации.

"Нарушая присягу должностного лица, действуя умышленно, Штепа не приняла вместе с правоохранителями мер по противодействию захватам административных зданий террористами. Не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации", - отметил прокурор.

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Также во время заседания прокурор зачитал имена и обстоятельства смерти людей, к гибели которых, по версии прокуратуры, привели действия Нели Штепы. Список занял 18 страниц обвинительного акта.

Сама бывшая глава Славянская не считает себя виновной, ее адвокаты отметили, что выдвинутое обвинение не соответствует действительности.

"Мы слушали о погибших, убитых якобы от действий Штепы, но я хотел бы обратить внимание, что в данном уголовном производстве нет пострадавших", - сказал один из адвокатов Штепы Александр Тананакин.

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Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.

20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".