Оккупанты с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим "тишины", потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Также читайте: Ряд населенных пунктов Донетчины остается без электричества, отопления и водоснабжения из-за оккупантов, - СЦКК