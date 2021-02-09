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"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета

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"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета
"Европейская Солидарность" инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных.

Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые сегодня пытались попасть на судебное заседание по делу Шеремета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского ", - говорит Ионова.

Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.

"Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь - и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата", - заявил Арьев.

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"От "Европейской Солидарности" мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной Фортуна, это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку ", - отметил Арьев.

Ионова отметила, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.

"Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно предает", - отмечает Ионова.

Арьев также отметил, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на создании ВСК по делу Шеремета и по делу срыва спецоперации по "вагнеривцам".

"А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского Парламента. Власть Украины удерживает политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты", - отметил Арьев.

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"Мы будем отстаивать наших патриотов, которые первыми дали отпор российской агрессии. И мы точно будем поднимать этот вопрос на всех международных площадках. Не дадим, чтобы времена Януковича вернулись в Украину ", - резюмирует Ионова.

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Топ комментарии

  • vitalmod
    Зебилы а вы заметили как ваш зелька теперь игнорирует убийства украинских военных на Донбассе? Наживается на войне походу, да?
  • Alex Newman
    Виступ Зеленського на форумі «Україна 30», присвячений COVID-19, вразив своєю брехливістю. Найбрехливіший президент України - до кінця каденції ще далеко, але свій титул Зеленський вже має!

    "ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1709
  • бостууга
    В ВР 99,9% демагогів та брехунів. А ПЕС - то лише частина від цілого.
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