Facebook и Instagram будут удалять больше фейков о COVID-19

Компания Facebook расширяет список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинации, которые будут удалять из своих соцсетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

С апреля прошлого года в Facebook и Instagram началась просветительская кампания COVID-19. В целом с 1 марта по 12 мая удалено 2,5 миллиона постов, в которых говорилось о продаже масок, дезинфицирующих средств и тестов на COVID-19. В декабре соцсети начали удалять посты с ошибочными утверждениями о вакцинах против COVID-19, которые разоблачали эксперты по вопросам здравоохранения.

С 8 февраля, после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения, компания расширила перечень ложных заявлений. В список попали утверждения, что COVID-19 создан человеком или синтезирован; вакцины неэффективны; безопаснее переболеть, чем вакцинироваться; вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

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Удалять посты такого содержания из аккаунтов, групп и страниц Facebook начал немедленно.

Перечень запретов в целом шире.