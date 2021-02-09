Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн

Экс-владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов подали в суд с требованием возместить им $23 млн за конфискацию коммерческой недвижимости бизнесменов в Кентукки и Далласе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Иск подан американской компанией Optima Ventures, зарегистрированной в штате Делавэр, и ее дочерней компанией. Обе эти компании принадлежат Коломойскому и Боголюбову.

Согласно сообщению в издании Global Аrbitration Review, соответствующий иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому и Боголюбову в удовлетворении иска к Украине на $6 млрд, - Малюська

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из "ПриватБанка" средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Экс-владельцев "ПриватБанка" обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении "ПриватБанка".

Также на Цензор.НЕТ: В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев