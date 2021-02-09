Корниенко: На повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации

Внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации сделает систему управления в государстве и на местах прозрачной и четкой, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на повестке дня - принятие изменений в Конституцию, а также законов, которые сделают систему управления в государстве и местном самоуправлении четкой и прозрачной. Институт префектов будет контролировать соблюдение законности и соответствие решений местных органов власти Конституции Украины", - заявил Корниенко.

По его словам, в прошлом году удалось совершить настоящий прорыв в децентрализации - были сформированы более 1400 состоятельных громад.

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Корниенко добавил, что парламент планирует законодательно урегулировать сотрудничество между громадами и принять законодательство о коммунальной собственности.

По словам "слуги народа", открытым остается и вопрос местных референдумов - депутаты хотят предоставить людям возможность напрямую влиять на власть и контролировать ее путем механизмов прямой демократии.