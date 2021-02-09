Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин

Несмотря на уверенность власти в начале вакцинации от коронавируса в Украине в "районе 15 февраля или позже", списки людей на прививку еще полностью не готовы.

Об этом и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сейчас продолжается верификация списков, потому что это довольно длительный процесс. Надеемся, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно по всем областям Украины. Сейчас этот процесс преимущественно фокусируется на количестве вакцин, которые придут в пределах первой волны COVAX, это 117 000 доз - то есть это 58 000 людей, которые будут вакцинированы в первую очередь. Финализированные (списки. - Ред.) еще не верифицированы на уровне областей", - заявил Кузин.

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Напомним, международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.