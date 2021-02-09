Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что Североатлантический альянс будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в Альянсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чем более успешной будет Украина в выполнении реформ, тем ближе она будет к стандартам НАТО, и тем ближе Украина будет к членству НАТО. Я не могу дать вам конкретную дату (когда Украина станет членом Альянса), но я могу сказать, что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее евроатлантических устремлениях и поддерживать в ее продвижении к членству в НАТО. Лучший путь к этому - фокусироваться на реформах и продолжать модернизировать и укреплять демократические институции Украины", - сказал Столтенберг во вторник в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он напомнил, что двери НАТО остаются открытыми.

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"В 2008 году НАТО принял решение о членстве Украины, и мы остаемся ему верными. Фокус сейчас должен быть на реформах, которые нужно продолжать, чтобы гарантировать, что у Украины есть демократический и политический контроль над ее оборонными институциями и вооруженными силами, что продолжаются усилия, направленные на борьбу с коррупцией и усиление демократических институций. Это хорошо для Украины в отношении НАТО", - подчеркнул генсек Альянса.