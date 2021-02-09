Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов и внефракционный нардеп Вадим Новинский имеют право входить в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия".

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и исключительно по представлению учреждения высшего образования формируется приказ о формировании наблюдательного совета. Скажите, фамилии Портнова, Новинского, еще кого-то, они являются осужденными, преступниками, или они не имеют права, или есть вещи, из-за которых (им. - Ред.) запрещено законом быть в наблюдательном совете?", - сказал Шкарлет.

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Министр подчеркнул, что Одесская юракадемия подала данное представление и Минобразования его согласовало.

"Если это преступник, если неким образом лицо не может быть в составе набсовета, тогда министерство его не согласует", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в январе 2021 года в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошли Портнов и Новинский.

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