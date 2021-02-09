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С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский

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С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский
Заместитель генпрокурора Максим Якубовский, которого называют юристом кума президента РФ Виктора Медведчука, заявил о том, что они не общаются с политиком с 2014 года.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Последний раз это было в мае или июне 2014 года. Для общения в настоящее время уже нет и не будет оснований. Война все расставила на свои места, - сказал Якубовский.

Он также объяснил, чем занимался, работая в "Украинском выборе".

"Я работал в экспертном центре, который был создан при "Украинской выборе", с 2012 до 2014 года, в то время, когда уволился из прокуратуры. Я никогда не был членом "Украинской выбора". Они в свое время писали концепцию нового законопроекта о борьбе с коррупцией, и меня туда пригласили помочь. Мне это было интересно, но это обычная юридическая работа", - отметил замгенпрокурора.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Вони не вороги, вони партнери.С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 8115
  • Кіт Яша
    У ЗЄбанат зацікавились справою по держраді Медведчука відкрита в лютому 2019 року генпрокурором Луценко. Два роки їм на Медведчука було пофіг вони з ним коаліції утворювали. А справи відкривали на Порошенка, поки Медведчук не почав у "Слуг" віджимати рейтинг.
  • Кіт Яша
    Логічно, що поплічник Козака Медведчук теж злочинець.
    Якщо Медведчук злочинець, де санкції проти 1+1, де він має частку?
    Якщо у РНБО не було підстав на санкції, то це піар Слуг+ОПЗЖ за сценарієм Москви. Зеленський - пішак в колоді Кремля.
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