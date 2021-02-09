Россия аккредитовала еще один "вуз" из ОРДЛО

"Донецкий национальный технический университет", находящийся под контролем ОРДО, аккредитован в России по ряду специальностей и направлений подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Аккредитацию получили программы уровней магистратуры или специалитета "Технологии материалов", "Материаловедение и технологии материалов", "Металлургия", "Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Мехатроника и робототехника" (уровень магистратуры), "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия", "Нефтегазовые техника и технологии", "Прикладная геология", "Технология геологической разведки", "Горное дело".

По данным "Новостей Донбасса", в ДонНТУ уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации. Там рассказали сепаратистскому ресурсу ДАН, что в первом полугодии планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре - третьего - по семи укрупненным группам.

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По словам представителя ДонНТУ, после подтверждения содержания и качества образования выдаваемые донецким выпускникам документы вносятся в федеральный реестр дипломов РФ.

Этот вуз стал пятым по счету, получившим свидетельство об аккредитации в Рособрнадзоре РФ. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным "ДНР" Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

Отметим, что в Покровске базируется Донецкий национальный технический университет, который был вынужден покинуть Донецк после захвата города боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе соответствует украинским стандартам.

Украина предпринимает шаги по привлечению абитуриентов с неподконтрольных территорий. В прошлом году был принят закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания.

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В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Это немного больше, чем годом ранее - 1865 абитуриентов.