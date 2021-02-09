Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин

Украина может получить от Всемирного банка компенсацию в 30 млн долларов, если прививки от COVID-19 будут сделаны 10 млн украинцев из групп риска.