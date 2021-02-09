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Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин

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Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин
Украина может получить от Всемирного банка компенсацию в 30 млн долларов, если прививки от COVID-19 будут сделаны 10 млн украинцев из групп риска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Такая возможность обсуждалась на совместном совещании Минфина и Минздрава со Всемирным банком.

"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США", - сказано в сообщении.

Эти средства пойдут в общий фонд государственного бюджета Украины, отмечает Минфин.

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    100% Степанов уже завтра может график показать что вакцинировано именное 10 млн и на после обеда будет ещё 5 млн.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ну у нас такое легко делается. Бумага все стерпит. Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 5139
  • Петр Дибров 4c656e43
    Мутное предложение, мутная интерпретация новости,мутная схема и мутный результат ожидается...
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