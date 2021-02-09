Новости • Агрессия России против Украины, Оборона

Кабмин выделил Минобороны из госрезерва 6,4 тыс. тонн дизтоплива

18367
Кабмин выделил Минобороны из госрезерва 6,4 тыс. тонн дизтоплива
Кабинет Министров своим распоряжением выделил Министерству обороны из государственного резерва 6 386т дизельного топлива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"С целью эффективного использования материальных ценностей государственного резерва, не реализованных в 2019 году, недопущения ухудшения их качества, удовлетворения потребностей Вооруженных сил горюче-смазочными материалами позволить Государственному агентству резерва отпустить из государственного резерва в порядке освежения Министерству обороны материальные ценности по перечню согласно приложению с последующей оплатой их стоимости Министерством обороны в месячный срок", - говорится в распоряжении Кабмина от 8 февраля.

Согласно приложению к документу, подлежит отпуску 6 386,863 тонн дизельного топлива по цене 20 470,59 грн (с учетом НДС) за тонну и общей стоимостью 130 742 853,86 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки - только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн, - Минэкономразвития

Расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, возлагаются на Министерство обороны.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости