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"Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали

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"Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали
Съезд политической партии "Слуга народа" состоится в четверг, 11 февраля, вместо среды, как было запланировано изначально.

Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции В верховной Раде Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня (кроме выдвижения кандидатов по 50-му и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Раду. - Ред.). Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов", – пояснила Кравчук.

В пресс-службе партии "Слуга народа" уточнили, что после съезда также состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта 2021 года.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    "...брифинг ... кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах".

    "Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували - Цензор.НЕТ 4749
  • Кіт Яша
    Слуги Наріда нагадують мені повій які конкурують за увагу клієнта та називають одна одну триперносифвлістичними спідоносками, хоча в шкірвендиспансері вони стоять тихо.
  • Кіт Яша
    «Слуги наріда» - це опариши ожепезе, чи як там це постригіаське кодло зветься.
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