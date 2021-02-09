Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть
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У здания телеканала "Наш" проходит акция с требованием закрыть канал.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
У здания собрались несколько десятков протестующих. Они размахивают государственными флагами и флагами с символикой "Правого сектора" и выкрикивают "Русский, сдавайся!".
Также участники акции зажгли файеры.
На месте дежурят представители полиции.
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