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Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть

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Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть
У здания телеканала "Наш" проходит акция с требованием закрыть канал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

У здания собрались несколько десятков протестующих. Они размахивают государственными флагами и флагами с символикой "Правого сектора" и выкрикивают "Русский, сдавайся!".

Также участники акции зажгли файеры.

На месте дежурят представители полиции.

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  • Павло ШОвте
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  • Кіт Яша
    Допоки Ріфф в тюрмі, в ОП рулять Єрмак з Татаровим, канал Наш безкарно ставить під сумнів суверенітет України, Бужанський є складовою Слуг, а Шкарлет міністр освіти, в жодні благі наміри влади я не повірю. У війну жаб з мишами - так. Хотів би помилитися, та досвід каже зворотнє.
  • Кіт Яша
    Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 7002
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