Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть

У здания телеканала "Наш" проходит акция с требованием закрыть канал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

У здания собрались несколько десятков протестующих. Они размахивают государственными флагами и флагами с символикой "Правого сектора" и выкрикивают "Русский, сдавайся!".

Также участники акции зажгли файеры.

На месте дежурят представители полиции.

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