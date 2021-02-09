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Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку

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Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку
Местом возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2 может быть не провинция Ухань.

Об этом заявили эксперты ВОЗ на итоговом брифинге по результатам поездки в Китай, где они несколько недель изучали происхождение коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, международная группа ученых предполагает, что COVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города до первых зарегистрированных случаев.

Кроме того, группа ученых ВОЗ подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Первая гипотеза - человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что это от летучей мыши.

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Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она требует дополнительных исследований.

Есть версия, что COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты. Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".

Глава экспертной миссии ВОЗ в Китае Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса. Среди любого вида животных не было его широкого распространения.

Напомним, 14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая исследует происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай.

Также читайте: Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань, у работников которого впервые выявили COVID-19

Группе из 14 человек удалось посетить места, сыгравшие важную роль в распространении вируса на старте пандемии. Сотрудничество с китайскими учеными сильно помогло в расследовании ВОЗ. Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане - удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.

Кроме того, стало известно, что уже в самом начале пандемии часть заболевших переносила коронавирус бессимптомно или в форме, практически не отличавшейся от обычной простуды.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям".Источник: https://censor.net/ru/n3246985

    Кацап - человекообразный примат, занимающий промежуточное положение между обезьяной и человеком.
  • Propan
    Да, типа не они, не китайцы получается по ВОЗ.
    Есть же версия, что кацапы завезли ковид в Ухань в ноябре вместе с делегацией с "Вектора". А утечка была в новосибирском "Векторе". Не берусь ничего утверждать, но реально помню, что перед Ковидом были новости о каком-то очень опасном гриппе в Новосибриске. Можно найти при желание на новосибирском сайте Тайга-инфо,, например, если не зачистили.
  • Propan
    Хо хо да было это в Новосибирске. ВОт странная новость от 4 февраля прошлого года, когда даже в Италии еще народ массово гулял. А у них уже пипец в разгаре.

    https://tayga.info/151954

    а это про высокую смертность :
    https://tayga.info/151949
    Дальше если полистать назад этот сайт там еще есть про странную эпидемию в Новосибирске. Не зачистили
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