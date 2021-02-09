Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку

Местом возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2 может быть не провинция Ухань.

Об этом заявили эксперты ВОЗ на итоговом брифинге по результатам поездки в Китай, где они несколько недель изучали происхождение коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, международная группа ученых предполагает, что COVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города до первых зарегистрированных случаев.

Кроме того, группа ученых ВОЗ подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Первая гипотеза - человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что это от летучей мыши.

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Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она требует дополнительных исследований.

Есть версия, что COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты. Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".

Глава экспертной миссии ВОЗ в Китае Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса. Среди любого вида животных не было его широкого распространения.

Напомним, 14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая исследует происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай.

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Группе из 14 человек удалось посетить места, сыгравшие важную роль в распространении вируса на старте пандемии. Сотрудничество с китайскими учеными сильно помогло в расследовании ВОЗ. Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане - удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.

Кроме того, стало известно, что уже в самом начале пандемии часть заболевших переносила коронавирус бессимптомно или в форме, практически не отличавшейся от обычной простуды.