Кравчук: Перемирия уже нет, россияне начинают действовать открыто

Украине следует быть готовой к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", – сказал Кравчук.

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Он говорит, что еще не наблюдал настолько открытых и циничных действий, которые совершает Россия на Донбассе и которые совершает "так называемая украинская оппозиция, которая фактически ею не является, а является врагом украинского народа".

"На днях Медведчук давал интервью Russia Today. Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он – украинский политик. Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошло. Демократия – это главенство закона, диктатура закона для всех без исключения", – подчеркнул Кравчук.

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По его мнению, Россия меняться не собирается и будет действовать привычными ей методами.

"Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми. Поэтому выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой. Они стреляют не просто так, они убивают. На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально. Мы все вместе, и мировое сообщество в том числе, должны действовать адекватно. Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими", – заявил Кравчук.