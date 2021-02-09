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В Конгрессе США инициировали законодательный запрет признания Крыма российской территорией

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В Конгрессе США инициировали законодательный запрет признания Крыма российской территорией
Законопроект о запрете в США признания оккупации Крыма Россией зарегистрирован в Конгрессе.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщил автор инициативы - член Конгресса США, председатель Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннолли во время международной дискуссии "Украина-НАТО: Видение 2030", передает Цензор.НЕТ.

"Только что вчера (8 февраля. - Ред.) я повторно внес в Конгресс Соединенных Штатов законопроект о непризнании аннексии Крыма. Он запрещает институциям в США совершать какие-либо действия, которыми бы признавался суверенитет России в Крыму", - заявил конгрессмен.

Коннолли напомнил, что положение о непризнании российской оккупации Крыма уже законодательно закреплено в США в марте 2019 года и получило тогда чрезвычайно преимущественную поддержку 427 конгрессменов.

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"Мы имеем четкую позицию: мы никогда не примем силовую и нелегальную аннексию Крыма Россией. Мы будем продолжать осуждение российских действий по дестабилизации на востоке Украины, ежедневные нарушения режима прекращения огня, нарушения прав человека и другие противоправные действия на этой территории", - подчеркнул американский политик.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Если начнут войну, страна бензоколонка окажется у разбитого корыта. Ведь 90% ее вяличия завязано на экспорте углеводородов, а отключение свифта захлопнет крышку гроба смехдержавы.
  • Vasily G
    Дай то, чтоб и рашку развалили Штаты
  • Lanigram
    Для Китая США ключевой торговый партнер. Если сравнить товарооборот Китая с США и паРашей, то станет очевидно, что если Китаю придется выбирать сторону он скорей паРашу вместе с США нагнет, чем впрягаться за нее будет. Вся эта чушь о большой дружбе-братстве Китая с паРашей, вплоть до совместной войны против США - не более чем ересь кацапской пропаганды. Помню как в 2014 кацапы на волне своей ватного экстаза ее частенько повторяли, правда быстро заткнулись, видать даже для руснявых пропагандонов это оказалось слишком. В Китае США конечно в целом недолюбливают, но считаются, а на паРашу там вообще всем плевать. Ну а нищую Северную Корею по сути вообще в расчет можно не брать.
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