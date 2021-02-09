В Конгрессе США инициировали законодательный запрет признания Крыма российской территорией

Законопроект о запрете в США признания оккупации Крыма Россией зарегистрирован в Конгрессе.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщил автор инициативы - член Конгресса США, председатель Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннолли во время международной дискуссии "Украина-НАТО: Видение 2030", передает Цензор.НЕТ.

"Только что вчера (8 февраля. - Ред.) я повторно внес в Конгресс Соединенных Штатов законопроект о непризнании аннексии Крыма. Он запрещает институциям в США совершать какие-либо действия, которыми бы признавался суверенитет России в Крыму", - заявил конгрессмен.

Коннолли напомнил, что положение о непризнании российской оккупации Крыма уже законодательно закреплено в США в марте 2019 года и получило тогда чрезвычайно преимущественную поддержку 427 конгрессменов.

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"Мы имеем четкую позицию: мы никогда не примем силовую и нелегальную аннексию Крыма Россией. Мы будем продолжать осуждение российских действий по дестабилизации на востоке Украины, ежедневные нарушения режима прекращения огня, нарушения прав человека и другие противоправные действия на этой территории", - подчеркнул американский политик.