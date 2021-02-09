Российские силовики задержали двух крымчан за "уклонение от службы в армии"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По информации пресс-службы управления МВД России по Крыму, "мужчины на протяжении длительного времени скрывались от сотрудников районного военкомата".
"Местонахождение одного из них, 24-летнего местного жителя, установлено в пос. Гвардейское. Мужчина нигде не работает и не учится. Второй задержанный возрастом 22 года был обнаружен в поселке Кленовка Симферопольского района", - говорится в сообщении.
Как добавили в полиции, материалы в отношении каждого вскоре будут переданы в следственные органы.
"Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса России влечет наказание в виде обязательных работ либо ареста на срок до шести месяцев", - напомнили в полиции.
Публичных комментариев задержанных крымчан или их адвокатов на данный момент нет.
Напомним, сначала 2021 года в подконтрольные Кремлю суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение от службы в армии России крымчанами.
В своем отчете по ситуации с соблюдением прав человека и международного права на полуострове Крымская правозащитная группа сообщила, что с 2014 года в российскую армию призвали более 28 тысяч жителей полуострова.
1 октября 2020 года в МИД Украины сообщили, что с 2014 года в российскую армию в оккупированном Крыму призвали около 25 тысяч человек.