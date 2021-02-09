Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL

Инициатива BYPOL получила информацию о спецподразделении, которое может быть причастно к уничтожению политических оппонентов Александра Лукашенко за рубежом.

Об этом сообщается в телеграм-канале проекта, передает Цензор.НЕТ.

"Данное подразделение создано в 2014 году по инициативе начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Белоконева О.А. Его наименование - 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны. Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей", - говорится в сообщении.

BYPOL указывает, что каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии, либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеет ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе России.

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Как утверждается, обучение длится три года и включает в себя два иностранных языка, а также агентурные дисциплины. Все сотрудники подразделения проходят водолазную и парашютную подготовку "с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путем".

Отметим, что BYPOL объединяет сотрудников силовых ведомств Беларуси. Они публично или непублично заявили о своем несогласии с режимом и уволились из органов. Некоторые из них уехали за границу, другие остаются в Беларуси. BYPOL также занимается деанонимизацией белорусских силовиков, которые участвуют в подавлении протестов.​

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