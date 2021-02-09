Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций в Украине остается критической. По состоянию на 8 февраля имеющиеся запасы на 43% меньше минимальной нормы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Сейчас на складах находится 384,4 тысячи тонн угля всех марок. По состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС составляли 436,8 тысячи тонн. С начала ноября 2020 запасы угля уменьшились в 6,5 раза, отмечают в "Укрэнерго".

Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточены только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

Отмечается, что к концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), тогда как антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн).

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В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.