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Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго

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Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго
Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций в Украине остается критической. По состоянию на 8 февраля имеющиеся запасы на 43% меньше минимальной нормы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Сейчас на складах находится 384,4 тысячи тонн угля всех марок. По состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС составляли 436,8 тысячи тонн. С начала ноября 2020 запасы угля уменьшились в 6,5 раза, отмечают в "Укрэнерго".

Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточены только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

Отмечается, что к концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), тогда как антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн).

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В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8769
  • Alex Newman
    А що там Ротердам+? Хреновий вам був, бо Порошенко наживався? То тепер жріть пока не повилазить.
  • Юрий Аверьянов
    Не, ни один вагон ордыльского уголька в Украину не попал. Все поверили.
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