Бутусов о происшествии на взводном опорном пункте на Донбассе: Находящиеся в машине проигнорировали просьбу часового подойти - он открыл огонь на поражение

Таксист вывез солдата-контрактника на передовую - в полосу обороны 53-й ОМБр - и пытался скрыться, когда часовой попросил подойти. Тот открыл огонь - водитель погиб, пассажир ранен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook сообщил подробности происшествия в полосе обороны 53-й бригады.

"Резонансное происшествие в полосе обороны 53-й бригады. Мужчина взял отношение в военкомате для оформления военнослужащим в ряды данной бригады, которая занимает полосу в районе зоны разведения Богдановка-Петровское. Приехал в зону ООС, и взял такси доехать до штаба. Таксисты досконально знают район обороны, постоянно возят бойцов, поэтому мужчина не сомневался, что его доставят точно и самым коротким маршрутом. Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш взводный опорный пункт. Здесь проезд запрещен. Еще немного и они проехали бы в Викторовку - село уже в "серой" зоне. Солдат-часовой среагировал и открыл предупредительный огонь в воздух, у него было очень мало времени для реакции. Машина проехала блокпост и остановилась. Из машины вышли двое, солдат сказал им подойти. Люди сели в машину, часовой открыл огонь на поражение. В результате таксист убит на месте, пассажир с отношением в бригаду ранен в руку. Следствие выясняет, насколько обоснованными были действия часового, как была организована служба", - написал журналист.

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Напомним, утром 9 февраля стало известно, что двое мужчин пытались прорваться на территорию взводного опорного пункта на Донетчине, военнослужащий применил оружие, в результате чего один из мужчин погиб, а другой - получил ранение.

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