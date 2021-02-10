Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен открывать собственный телеканал или создавать телевизионную сеть.

Об этом заявил заместитель руководителя его офиса Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Мы открыто всем каналам говорим, что мы делаем, и надеемся на то, что они открыто готовы это ретранслировать в своих средствах массовой информации. Вот и все. Насчет строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит", - сказал он.

Говоря о закрытии телеканалов, которые относят к орбите влияния нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тимошенко подчеркнул, что не вел переговоров с этим политиком перед тем, как СНБО наложил на "112 Украина", ZIK и NewsONE санкции.

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"Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую", - отметил замглавы Офиса Президента.

В то же время, источник НВ в окружении Зеленского сообщал, что начиная с октября 2019 года команда президента пыталась договориться с Медведчуком, а переговорщиком от Банковой выступал именно Кирилл Тимошенко.

Офис Зеленского, по информации источника, договорился о том, что медиагруппа не критикует лично президента. Дополнительно Банковая получила право частично утверждать гостей в студии "112", ZIK, NewsONE, посылая им список разрешенных и неугодных спикеров.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

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2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".