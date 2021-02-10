Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По версии следствия, мужчина работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год и был рядовым членом военизированного крыла нацистской партии. Имя этого человека не разглашается в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности.
Как рассказал Сирилл Клемент, который руководил расследованием дела, несмотря на свой преклонный возраст, подозреваемый считается вполне способным, чтобы предстать перед судом. Однако есть вероятность, что продолжительность судебных заседаний ограничат.
Пока суд не назначил дату судебного заседания.
Как пишет издание, это дело и обвинение 100-летнего мужчины основаны на недавнем юридическом прецеденте в Германии, который определил, что человек, который помогал функционированию нацистского лагеря, может быть привлечен к ответственности за соучастие в совершенных убийствах, происходивших в лагере.