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Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек

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Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек
В Германии прокуратура выдвинула обвинения 100-летнему мужчине, который работал охранником в нацистском концлагере Заксенхаузен. Его обвиняют в соучастии в убийстве 3518 заключенных лагеря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По версии следствия, мужчина работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год и был рядовым членом военизированного крыла нацистской партии. Имя этого человека не разглашается в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности.

Как рассказал Сирилл Клемент, который руководил расследованием дела, несмотря на свой преклонный возраст, подозреваемый считается вполне способным, чтобы предстать перед судом. Однако есть вероятность, что продолжительность судебных заседаний ограничат.

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Пока суд не назначил дату судебного заседания.

Как пишет издание, это дело и обвинение 100-летнего мужчины основаны на недавнем юридическом прецеденте в Германии, который определил, что человек, который помогал функционированию нацистского лагеря, может быть привлечен к ответственности за соучастие в совершенных убийствах, происходивших в лагере.

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Топ комментарии

  • HartmannEri
    Мордовцам и прочим впопучленцам-"охранникам" Изоляции иметь ввиду, что тут срок давности не действует...
  • Василий Перминов
    Ого.
    Тест для вас: Путін х.ло!
    я б для початку медведчука, бойка, рабіновічів,кучму з пінчуком, козака, януковича і так далі до відповідальності притягнув...
    А в першу чергу московську наволоч з росіянськими паспортами, мільйонів 20, так, для початку.
    Ви трішки брешете... Ніякого вимирання нема. Є Крим -2 мільйони, є Донбас -5 і є еміграція -10. Це не вимирання і не геноцид влаштований російською нечистю.
  • PREDATOR PREDATOR
    А комуністів не засуджували.Вони влаштували громадянську війну в імперії і голодомор.І не один.Тай якби їх не було,то і війни би цієї скоріше за все теж.Комуністи тоді в різних країнах рвалися до влади.Найбільше світове зло,це вони і їх нащадки.
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