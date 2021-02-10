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Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко

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Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко
По прогнозам Министерства здравоохранения, мобильные бригады и медики в пунктах прививки смогут делать до пяти миллионов прививок в месяц. Кроме этого, при необходимости, количество прививок можно увеличить до семи миллионов в месяц.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Вместе мобильные бригады и пункты прививки могут делать до 4,5-5 миллионов прививок в месяц в случае полной нагрузки. В случае крайней необходимости будет обеспечено большое количество иммунобиологических препаратов (вакцин. - Ред.) одновременно в нашей стране, мы можем подключить 11 тысяч кабинетов прививки, которые сейчас делают прививки нашим детям. Это позволит нам увеличить мощность еще на 5-7 миллионов прививок в месяц", - сказал Ляшко.

По его словам, на первом этапе будут работать 375 мобильных бригад. В дальнейшем их количество планируется увеличить до 600.

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Также, по словам главного санитарного врача, один пункт может проводить около 30 вакцинаций в сутки. Максимально в Минздраве могут привлечь 4250 пунктов прививки.

"Когда мы говорим об этапах (вакцинации. - Ред.), они приоритезируют определенные категории нашего населения исключительно в условиях глобального дефицита доступа к вакцинам. В случае появления большого количества вакцин на территории нашего государства, мы сможем обеспечить те вещи, которые смогут сдержать распространение коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Планируется, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

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Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    100% ... Вот смотри - Израиль создал недавно ЛЕКАРСТВО от Ковида - это не вакцина а лекарство !!! Которое за ПЯТЬ дней убивает вирус в ЛЮБОЙ стадии - принимать по ОДНОЙ таблетке ПЯТЬ дней и ВСЕ !!! .. Почему об этом ВСЕ молчат а уперлись в поголовную вакцинацию!?
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.(с)
    Нравится? Мне- очень! Вот это тоже понравилось: "У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною"(с)
    Это я к тому, что само слово "вакцина"- уже стало для меня ругательным, как и откровенная матерщина в виде: "масочный режим" и "социальная дистанция".
  • Игорь Монахов
    "Сегодня (8 февраля) мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", - говорится в соцсети.
    Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
    - коронавирус создан человеком;
    - вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
    - заболевание безопаснее, чем вакцина;
    - вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
    Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда. (с)

    .......Делайте выводы друзья !!! Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 611
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