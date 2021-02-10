Заключенные из одесского СИЗО заставили 10-летнюю девочку из Чернигова отдать почти 60 тыс. грн, чтобы "спасти попавших в беду родителей"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Мать обманутой девочки обратилась к правоохранителям 29 сентября прошлого года. Она рассказала, что на телефон ее 10-летней дочери позвонил неизвестный мужчина. Он запугал ребенка, сказав, что родители попали в беду, а для их спасения она должна найти и передать все сбережения, которые есть дома.
Напуганная девочка передала мошенникам 40 тысяч гривен, 350 долларов и 250 евро. Правоохранители установили, что за деньгами приехал таксист, которого вызвали для поездки из Чернигова в Одессу.
Заказчик сообщил таксисту, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который нужно будет привезти в другой конец страны.
"Мошенническая цепочка" привела следователей в СИЗО в Одессе. Там правоохранители провели обыск в камере трех подозреваемых. У заключенных мужчин обнаружили мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи.
В мошенничестве подозревают трех заключенных 1985, 1987 и 1995 рождения.
Продолжаются следственные действия и решается вопрос об объявлении о подозрении злоумышленникам за совершение мошенничества.
По части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Если вину заключенных докажут, им грозит новый срок лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.