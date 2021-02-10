Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту, - CNN

Бывший президент США Дональд Трамп выразил недовольство выступлением своего адвоката Брюса Кастора, который возглавляет его команду защиты в процессе импичмента, в первый день слушаний в Сенате США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет CNN.

Экс-глава Белого дома повышал свой голос и почти перешел на крик, когда Кастор пытался понять сущность аргументов своей же команды защиты.

Союзники Трампа также были удивлены, когда адвокаты в последний момент внесли изменения в свои выступления.

В Сенате Брюс Кастор выступил со спутанной аргументацией при рассмотрении вопроса о соответствии судебного слушания относительно импичмента бывшему президенту нормам действующей Конституции. Юрист одобрительно высказался в адрес отдельных сенаторов, которые поддерживали конституционность этого процесса, но одновременно заявлял, что Сенат не должен проводить судебное разбирательство.

Кроме того, на заседании адвокат Трампа запугивал законодателей и заявил, что если Трампа накажут, в стране прокатится волна импичментов и вспомнил о бывшем генпрокуроре времен Обамы Эрике Холдере, отметив, что его тоже может ожидать подобное наказание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным

Один из советников Трампа выразил непонимание итогам первого дня слушаний. Он предположил, что Трампу может угрожать серьезная опасность, поскольку тот не смог привлечь высококвалифицированных юристов.

Сенат США признал импичмент Трампа конституционным. 56 сенаторов США проголосовали за то, что процедура не противоречит Конституции. Против высказались 44 представителя.

Несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить рассмотрение, шесть сенаторов от этой партии проголосовали вместе с демократами.