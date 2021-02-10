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ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса

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ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру.

Кроме того, расширилась география распространения штаммов, выявленных в ЮАР, Бразилии и Японии. Южноафриканский тип COVID-19 по состоянию на 8 февраля обнаружен в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше. Японский штамм распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что с появлением вакцин против коронавируса мир столкнулся с парадоксальной ситуацией. По его словам, с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку

Согласно последним данным, за все время в мире зафиксировано 106,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2,3 миллиона человек.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 885 ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 5627
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ну а как вы хотели?! Бизнес, который переплюнет многие остальные. Вакцины, маски, кислородные аппараты... что там ещё? Ну, да- костюмчики космонавтов, щас новые требования появляются, в виде специальных респираторов... Этот кошмар, пожалуй, просто обязан занять призовое место, рядом с наркотиками и оружием.
  • Меркава
    Це нова релігія, наркота і зброя і поруч не валялись.
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