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Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, движение транспорта сейчас без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города. Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что задерживается движение троллейбусов №16, 23, 35.

Видео ТСН

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По данным онлайн сервисов, по состоянию на 08:25 Киев стал в пробках.

Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 01
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 02
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 03

Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 04
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 05
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 06
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 07
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 08
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 09
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 10
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 11
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 12
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 13
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 14

Пресс-служба "Укравтодора" сообщает, что ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5-10 см) в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7.

Снег с дождем, местами ледяной дождь, в Винницкой, Киевской областях.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской - дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха 0-4.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Сказано сто раз-не выезжайте без надобности на авто,дайте почистить город. Нет,каждый считает себя умнее всех и ложил болт. Все сильно занятые. Не провезут свою важную жопу в метро и на маршрутке. Дебилы,блеать.
  • Sophia-Maria Duglass
    Вот сейчас вдоль обочин машины стоят припаркованные . Кто их сдвинет, чтобы полосу почистить ? вот тут нужны штрафы на стекло и срок оплаты 10 дней
  • Старый зольдат
    Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта - Цензор.НЕТ 6587
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