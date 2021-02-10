Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский

Переговоры в Трехсторонней контактной группе - это единственная площадка, на которой Украина может демонстрировать свое стремление и государственную позицию относительно того, что происходит на Востоке страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Европейской Солидарности", участник войны против российских оккупантов Михаил Забродский.

По словам парламентария, на войне самое страшное не тогда, когда принимаются неправильные решения, а когда их вообще нет.

"То есть когда у людей наступает паралич воли, и они забывают все, начиная с базовых знаний. Этот ступор - кратчайший путь к поражению. А среди нас тогда были те, кто на всех уровнях, начиная от государственного, заканчивая солдатом, могли принять решения и приступить к их реализации", - подчеркнул Забродский.

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Отвечая на вопрос, как он расценивает нынешний переговорный процесс по Донбассу, нардеп сказал: "Он больше напоминает бег по кругу, которые остается неизменным, но на каждом "повороте" появляется что-то новое. Например, очередная договоренность о так называемых пленных (подчеркиваю - "так называемых", потому что люди, которых меняют, это далеко не военнопленные, а задержанные). Так вот здесь время от времени всплывают какие-то нелепые инициативы, которые подают обществу, как новые шаги навстречу. Параллельно - взаимные требования, что нужно сделать каждой стороне. Периодически апеллируют к Минским соглашения, причем то по их поддержке, то вообще отвержению".

В то же время, Забродский отметил, что переговоры в Трехсторонней контактной группе - это единственная площадка, на которой Украина может демонстрировать свое стремление и государственную позицию относительно того, что происходит на Востоке.

"Как это делается - другое дело. Мы помним резонансные заявления отдельных деятелей из состава ТКГ, а также переоцененные надежды, которые некоторые возлагали на очередной этап работы группы. Однако в любом случае, сегодня альтернативы этой переговорной площадке просто не существует. Мы должны ее использовать", - подчеркнул парламентарий.

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