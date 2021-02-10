На горнолыжном курорте Куршевель рухнул вертолет с пятью людьми на борту: два человека погибли
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.
По данным префектуры французского департамента Савойя, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, двое - в относительно тяжелом состоянии.
Предупреждение об аварии было подано вскоре после 17.00 свидетелем, который видел, как вертолет падал, а потом видел дым на высоте 1900 метров.
Вертолет вылетел из Куршевеля в 15:41.
По информации местных СМИ, вертолет принадлежит местному деятелю Патрику Лепейдри, президенту ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов. Сам он является одним из трех раненых, который в тяжелом состоянии находится в университетской больнице Гренобля, но, по словам его окружения, его жизнь вне опасности.
Расследование было поручено исследовательской секции жандармерии воздушного транспорта.