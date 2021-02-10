Новости • Агрессия России против Украины

Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский

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Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский
Шансы на создание временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" минимальны.

Участник войны против российских оккупантов, нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что в кулуарном общении коллеги, в том числе из монобольшинства, напрямую оперируют такими понятиями, как угроза импичмента.

"Хочу подчеркнуть: они четко понимают, к чему может привести процесс дальнейшего вынесения на суд общественности этого дела и выяснения всех его обстоятельств. Я не хочу быть провидцем, однако, к сожалению, на сегодняшний день шансы на ее создание (ВСК. - Ред.) минимальны. Но наша фракция будет и дальше настаивать на создании Временной следственной комиссии. Мы в этом стремлении неодиноки. У нас есть союзники и в других фракциях, включая отдельных представителей монобольшинства", - подчеркнул парламентарий.

В то же время, нардеп очень надеется на то, что общественность узнает правду по этому делу.

"Скорее всего тогда, когда соответствующие должностные лица, привлеченные к этому делу (если таковые имеются), найдут в себе мужество проявить государственную позицию и желание к поиску правды. И, самое главное, готовность в случае необходимости (если так сложатся обстоятельства) признать, в том числе, свою возможную вину. Вариант, когда сменится власть, сейчас кажется наиболее реальным. Потому что любая властная команда, которая придет, не будет пренебрегать актуальностью, которую сейчас имеет этот вопрос (и будет иметь еще много лет)", - подчеркнул Забродский.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Под Йловайском легла Псковская дивизия ВДВ,земля стекловатой паскудам путлера..
  • Привет
    Так ведь после событий в Иловайске власть уже вроде бы сменилась...или ты зебил этого не заметил??
    И полтора года после этого прошло уже....
    Кто или что мешает твоему зеленому стаду расследовать события в Иловайске??
  • Oljik
    Ось тобі правда: по наказу Порошенка (на той час Верховного головнокомандуючого) українські катери йшли українськими водами з українського міста Одеса в українське місто Бердянськ через українську керченську протоку. Всі, хто вважають по іншому, а саме - кацапи, малороси, колаборанти знайшли в цій акції кримінал з боку України і Порошенка особисто. Доречі міжнародний трибунал теж знайшов кримінал, але з боку Мордора. На чиїй ви стороні вирішуйте самі.
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