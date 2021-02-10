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Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР

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Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР
Дело о тайных поставках клистронов из России военной разведкой ГУР МО закрыто за отсутствием состава преступления. Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 июля 2020-го года руководство военной контрразведки СБУ совместно с Хмельницким управлением Госбюро расследований провели обыски в бригадах ПВО Украины, и изъяли либо сфотографировали клистроны - детали системы управления зенитно-ракетного комплекса С-300, которые находятся на вооружении ВСУ.

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Клистроны в Украине не производятся - их делают только в России. И чтобы поддержать в боеготовности старые комплексы наша военная разведка организовала дерзкую операцию по добыче этих устройств и тайной поставке нашей армии.

ВКР СБУ и ГБР прекрасно об этом знали. Знали, но решили провести обыски, и таким образом полностью раскрыли каналы поставки клистронов. По сути сорваны поставки, поставлена под угрозу жизнь нашей агентуры.

И вот завершено следствие - и выяснилось то, что я написал сразу после этого происшествия - состава преступления нет.

А значит, состав преступления есть в действиях военной контрразведки СБУ и ГБР, которые осознанно совершили предательство, прекрасно понимая тяжкие последствия своих действий.

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Просто вопиющий случай, никакой случайности здесь не было, всю информацию о закрытых поставках предоставили заранее, те, кто проводили обыски в воинских частях работали в интересах Российской Федерации. Будем устанавливать имена тех, кто должен сидеть в тюрьме за раскрытие операции по поставкам клистронов", - рассказал Бутусов.

Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР 01

Ранее в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления.

Как сообщалось, 2 июля 2020 года командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Всюди лаптєагентура, довбодятли і зрадники.
  • nord west 73790a67
    Без наказу із АП, Президента, Генпрокуратури ДБР нічого робити не стали б. Ворога шукайте у верхньому ешелоні державної влади.
  • Oljik
    А.Арестович: Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР - Цензор.НЕТ 9420
    В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
    Следователи ДБР, ******** от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
    Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
    Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
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