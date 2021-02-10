Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР

Дело о тайных поставках клистронов из России военной разведкой ГУР МО закрыто за отсутствием состава преступления. Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 июля 2020-го года руководство военной контрразведки СБУ совместно с Хмельницким управлением Госбюро расследований провели обыски в бригадах ПВО Украины, и изъяли либо сфотографировали клистроны - детали системы управления зенитно-ракетного комплекса С-300, которые находятся на вооружении ВСУ.

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Клистроны в Украине не производятся - их делают только в России. И чтобы поддержать в боеготовности старые комплексы наша военная разведка организовала дерзкую операцию по добыче этих устройств и тайной поставке нашей армии.

ВКР СБУ и ГБР прекрасно об этом знали. Знали, но решили провести обыски, и таким образом полностью раскрыли каналы поставки клистронов. По сути сорваны поставки, поставлена под угрозу жизнь нашей агентуры.

И вот завершено следствие - и выяснилось то, что я написал сразу после этого происшествия - состава преступления нет.

А значит, состав преступления есть в действиях военной контрразведки СБУ и ГБР, которые осознанно совершили предательство, прекрасно понимая тяжкие последствия своих действий.

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Просто вопиющий случай, никакой случайности здесь не было, всю информацию о закрытых поставках предоставили заранее, те, кто проводили обыски в воинских частях работали в интересах Российской Федерации. Будем устанавливать имена тех, кто должен сидеть в тюрьме за раскрытие операции по поставкам клистронов", - рассказал Бутусов.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления.

Как сообщалось, 2 июля 2020 года командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.