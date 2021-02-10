Снегопады, метели, гололедица и морозы до -20°С: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

В ближайшие дни на территории Украины ожидаются сильные снегопады, метели и сильное похолодание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам "Укргидрометцентра", 11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, в западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (ІІ уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).

12 февраля в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях ожидается значительный снег, метели, снежные заносы, в Одесской, Николаевской областях образования снежного покрова; в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед; в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

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На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица (І уровень опасности - желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 9-16 °С мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20 °С мороза, днем ​​до 7- 13 °С мороза.

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"Такие погодные условия могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц к прекращению движения автотранспорта.

ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега!" - сказано в сообщении.