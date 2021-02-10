Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Рейтинги - это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно - как к обычной борьбе ради борьбы в рамках старой политики (это же всегда у нас было на протяжении многих лет). Кто там получил в рейтингах процент или два - неважно (и не просто для президента не важно, а для общества неважно)", - сказал он.
По словам Подоляка, у Зеленского нет времени думать о следующих президентских выборах.
Касаемо отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов, то, по словам Подоляка, все, кто пришел к власти вместе с Зеленским, давали обществу обещания, которые должны соблюдать.
Он также опроверг, что между Банковой и Верховной Радой есть напряжение из-за отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов, заявив, что между ОПУ и ВР сохраняется "рабочая коммуникация", которая, впрочем, не исключает "острых дискуссий".
По результатам опроса социологической группы Центр Разумкова, украинцы больше всего доверяют спикеру парламента Дмитрию Разумкову, а после него - президенту Владимиру Зеленскому.